شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضرب طموحات شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسعد الفجيرة جماهيره بالفوز الثمين الذي انتزعه من ضيفه شباب الأهلي 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهما الجمعة في الفجيرة في ختام مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الخليج العربي.

بهذا الفوز الذي يعد الثاني لـ«الذئاب» في مشوار الدوري يرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط ستعطيه المزيد من الدعم والمعنويات، فيما واصل «الفرسان» التراجع ونزيف النقاط محتفظاً بنقاطه الـ14 السابقة، وفي نفس الوقت تعرضت طموحاته بالعودة إلى المنافسة لضربة شبه قاضية.

وكانت المباراة الأولى لمهدي علي في قيادة شباب الأهلي بعدما حل بديلاً للإسباني زاراغوسا، لكن الفريق لم يظهر عليه أي تحسن، ولاسيما في الثغرة الأساسية عنده وهي خط الدفاع، حيث تم ضربه 3 مرات بنفس الطريقة، عبر الكرات الساقطة خلف المدافعين.

فاجأ الفجيرة ضيفه شباب الأهلي بهدف مباغت عند الدقيقة 18 سجله السويدي كريستيان صامويل من أول هجمة عكسية مضادة يقودها الذئاب بعد خطأ في إبعاد الكرة من وليد عباس، رغم السيطرة الميدانية المطلقة التي بدأ بها الفرسان المباراة عبر شن سلسلة من الهجمات، استهلها البرازيلي ادواردو بتسديدة زاحفة مرت جوار القائم الأيمن ثم كرة رأسية أبعدها الحارس التميمي ببراعة.

ومع استمرار الضغط من جانب شباب الأهلي كرر الفجيرة سيناريو الهدف الأول ونجح التونسي بالعربي في خطف الهدف الثاني عند الدقيقة 28 من كرة بينية حولها ببراعة «لوب» فوق الحارس ماجد ناصر مستغلاً الهفوات الدفاعية وخطأ من حمدان الكمالي.

ووجد شباب الأهلي نفسه متاخراً بهدفين قبل أن تسري حرارة المباراة على أجساد لاعبيه وبدأ في التحرك وتنظيم صفوفه وبالفعل في غضون خمس دقائق فقط استطاع الفرسان العودة وإعادة المباراة إلى نقطة البداية عن طريق سعيد أحمد الذي افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 30 من كرة عرضية قبل أن يضيف القناص البرازيلي إيجور جيسوس هدف التعادل الثاني والعاشر له في المسابقة عند الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومن كرة عكسية ساقطة انطلق عبرها التونسي بالعربي داخل الصندوق بعد خطأ في إبعاد الكرة من يوسف جابر ليعترضه الحارس ماجد ناصر ويعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض انبرى لها البرازيلي فارلي روزا محرزاً الهدف الثالث 3-2.

كشر شباب الأهلي عن أنيابه مع انطلاقة الشوط الثاني عبر زيادة القوة الهجومية والدفع بأحمد خليل ومن بعده أحمد العطاس بحثاً عن التعادل وقلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على التكتل الدفاعي والارتداد المعاكس عند الهجمات المضادة.

استطاع الذئاب الصمود وممارسة الضغط على حامل الكرة لتضل الكرات من جانب شباب الأهلي طريقها للشباك الواحدة تلو الأخرى خاصة مع تألق الحارس عبدالله التميمي الذي استحق نجومية المباراة لينتهي اللقاء بفوز الفجيرة 3-2.

أدار المباراة الحكم سلطان محمد صالح وعاونه على الخطوط محمد الشحي وعثمان المازمي ويوسف الشمالي حكماً رابعاً وعلي سرور مقيم الحكام ومحمد الحتاوي مراقب المباراة.