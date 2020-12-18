بسبب كورونا.. إغلاق الحدود البرية بين روسيا وأذربيجان حتى مارس المُقبل

أعلنت السفارة الاذربيجانية في موسكو اليوم الجمعة، أن الحدود البرية بين روسيا وأذربيجان مغلقة حتى مارس 2021 بسبب ارتفاع حاد في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدين.



وقالت السفارة الأذربيجانية وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "فيما يتعلق بالارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كل من روسيا وأذربيجان ، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي الصارمة داخل البلدين ، سيتم إغلاق الحدود البرية بين روسيا و(داغستان) وأذربيجان أمام المواطنين حتى الأول من مارس من العام المقبل".



وحذرت البعثة الدبلوماسية مواطنيها من السفر إلى داغستان، "نظرا لموسم الشتاء والطقس غير الملائم ونقص في البنية التحتية و مشاكل الظروف المعيشية".

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي اقتراح من واشنطن لتبادل السجناء.



وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "مسألة إعادة المواطنين الروس المحكوم عليهم بالسجن في الولايات المتحدة إلى وطنهم بحثت مرارًا خلال اتصالات اجرتها الخارجية الروسية مع الأميركيين."



وأضافت: "من أجل هذا اقترحنا أكثر من مرة على واشنطن بحث إجراءات الاحتجاج باتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل المحكوم عليهم، للأسف، تجاهل الجانب الأميركي كل المحاولات لحل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى".



وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "فيما يتعلق بمسألة إمكانية إجراء أي تبادل للمحكوم عليهم في روسيا والولايات المتحدة ، لم تتلق وزارة الخارجية الروسية أي مقترحات رسمية من واشنطن بهذا الشأن".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.