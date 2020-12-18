الجزائر تُسجل 438 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الجمعة تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 94 ألفًا و371 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2647 حالة وفاة.



وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 62 ألفًا و487 حالة، بعد شفاء 398 حالة

خلال يوم واحد، مضيفًا أن أغلبمن بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 42 مصابًا في العناية المركزة.



وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد

عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحًا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.