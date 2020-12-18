توفى اليوم الجمعة وزير الداخلية الجزائر الأسبق نور الدين يزيد زرهوني بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر العاصمة) عن عمر ناهز 83 سنة إثر مرض عضال.
الجزائرية المؤقتة.
والتحق الفقيد الذي ولد عام 1937 بتونس، مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني حيث أصبح عضوا فاعلا لينضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة التي تم استحداثها في الحكومة
وفي عام 1958، كلف الفقيد بتسيير عملية إنشاء مديرية التوثيق والأبحاث ليتم تعيينه بعد ذلك لتسيير مصالح جهاز المخابرات لجيش التحرير الوطني.
وفي سنة 1961، شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان بصفته خبيرا عسكريا، وبعد الاستقلال تقلد الراحل مسئولية
كما عمل زرهوني سفيرا للجزائر في عدة دول منها أمريكا والمكسيك واليابان ليتولى بعدها عدة مناصب رفيعة في الدولة منها وزارة الداخلية (1999-2010) ونائب الوزير الأول في حكومة أحمد أويحيي.
وسيوارى جثمان الراحل الثرى غدا السبت بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الفقيد وأرسل برقية عزاء لأسرته أكد فيها أنه تلقى بحزن شديد نبأ وفاة زرهوني، داعيا الله أن يتغمده برحمته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نورالدين زرهوني عن 83 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.