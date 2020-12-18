الجزائر تدعو لضرورة مُواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

أكد الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر ضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي الذي لم ينته بعد رغم المنحنى التنازلي المسجل في عدد حالات الإصابة.
وقال فورار في تصريحات اليوم إنه "بعد تخطي المنحنى الخطير للإصابات التي تجاوز عددها 1000 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي، تراجع هذا العدد خلال الاسابيع الاخيرة نسبيا وبلغ في بعض الحالات أقل من 500 إصابة يوميا".
تطبيق التدابير الاحترازية، باعتبار أن الفيروس لم ينته بعد، موضحا أن نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات تراجعت من 12 ألف سرير خلال شهر يوليو الماضي الى قرابة 5 آلاف سرير، كما تراجع عدد الوفيات من 20 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي ليتراوح ما بين 8 و9 حالات خلال الايام الاخيرة.
ودعا إلى عدم التراخي في
وأشار إلى أن هذا المنحى التنازلي لعدد الاصابات والوفيات سمح للأطباء
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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