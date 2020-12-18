أمريكا تُسجل أكثر من 230 ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 3.2 ألف وفاة و230 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد ارتفعت خلال يوم أمس الأربعاء بواقع 3270 حالة وفاة و233271 إصابة.
وسجلت في الولايات المتحدة عمومًا حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 17 مليونا و214117 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 310792 حالة وفاة، ما يمثل
وانطلقت في الولايات المتحدة أخيرا حملة التطعيم ضد كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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