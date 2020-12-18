إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الوجه خلال المواجهات مع الاحتلال

أُصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، اليوم الجمعة خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر مالك شرق رام الله.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن الشاب أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل الفم، وتم نقله إلى مركز طبي في قرية سلواد، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، واستقرار حالته.
منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك، كما أطلق المستوطنون الرصاص الحيّ على مجموعة من المتظاهرين لدى اقترابهم من البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل أكثر من شهر، ثم هاجموهم بالكلاب البوليسة.
وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون، بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية
وحين تصدى المواطنون للمستوطنين، تدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل
وفي نفس السياق أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.
واندلعت المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام اتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
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