تلقيح كورونا يصل إلى الجيران.. إسبانيا تعلن إطلاق حملة التلقيح نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، عن قرب انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.
وقالت الحكومة الإسبانية إن حملة التلقيح ضد كورونا، ستنطلق في 27 من شهر دجنبر الجاري، أي نهاية الأسبوع المقبل.
الإعلان الإسباني، اليوم، يأتي بعد يوم من تأكيد رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير، قرب انطلاق التلقيح ضد كورونا في دول الاتحاد.
وقالت فون دير لايين، في تغريدة لها، إن التلقيح ضد كوفيد-19 سينطلق في الاتحاد الأوربي، في 27 و28 و29 دجنبر الجاري.
وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الأوربية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك، في 21 دجنبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر، كما أن المفوضية أكدت أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح، خلال اليومين، المواليين لموافقة وكالة الأدوية، لتسريع وصوله إلى المواطنين.
وباتت جل الدول الأوربية تعيش موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت بسببها، خلال الإسبوع الجاري، مستويات قياسية من الوفيات، في ظل وصول الفيروس إلى قيادات أوربية جديدة، منها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
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