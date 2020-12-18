منتخب أقل من 20 سنة “يستهل” دوري شمال إفريقيا بالفوز علی الجزاٸر

استهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر الجاري، والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021 بالفوز علی منتخب الجزاٸر بهدف واحد.

وسجل هدف المنتخب الوطني اللاعب المهدي موهوب خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الشاذلي زويتن بتونس.

واعتمد مدرب المننتخب الوطني زكرياء عبوب علی تشكيلة تتكون من: 12 – علاء بلعروش

5- عمر الهيلالي

6 – المهدي موباريك

10 – منتصر لحتيمي

13 – محمد أيمن أوحطي

14 – المهدي موهوب

15 – عادل تاحيف

18 – هيثم عبيدة

21 – محمد السوبول

23 – حمزة الدرعي

24- اشرف رمزي

دكة الاحتياط : طه موريد 3 – زكرياء الدريوش

4 – يوسف اوجدال

8 – أسامة تيرغالين

11- نبيل التوايزي

16- حمزة بوسقل

25 – أسامة زمراوي

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