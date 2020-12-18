الدار البيضاء.. الحكومة تقرر تمديد تدابير الإغلاق بسبب كورونا لأربعة أسابيع إضافية

قررت ‎الحكومة، اليوم الجمعة، من جديد، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى عمالة الدار البيضاء الكبرى.

ويشمل التمديد المقرر اليوم، عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة، وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع إضافية، تبتدئ من يوم الأحد 20 دجنبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا.

وتتعلق هذه التدابير بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، وإغلاق ملاعب القرب والمنتزهات.

كما تشمل هذه التدابيرإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 8 مساء، وإغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي، على الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالا، وتشجيع العمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك.

هذا بالإضافة إلى التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.

وأشار بلاغ الحكومة إلى أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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