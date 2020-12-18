شخص يعاني اضطربات عقلية يتعرض إلى العنف والتشهير في تطوان.. والأمن يلقي القبض على المشتبه فيهم

تداول نشطاء شريط فيديو، تداول على نطاق واسع، في وسائط التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الخميس، يوثق لتعرض شخص إلى اعتداء جسدي من طرف شخص.

وعلى إثر ذلك، تمكنت العناصر الأمنية في مدينة تطوان، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في تعريض شخص للعنف، والتشهير، أيضا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المعتدى عليه، في وضعية التشرد، يعاني اضطرابات عقلية، واستنكر نشطاء تعرض هذا الشخص إلى العنف، لاسيما أمام مرضه النفسي، وطالبوا الجهات الأمنية بتشديد أقسى العقوبة على المعتدين.