شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل إثر انفجار وسط أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

لقي 15 مدنيا على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم في انفجار وقع في تجمع ديني في أفغانستان .

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان : أن الانفجار وقع وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم، وربما يكون بينهم أطفال .

وقال المتحدث باسم الوزارة : إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة في منطقة بوسط إقليم غزنة وسط أفغانستان.