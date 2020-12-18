شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل إثر انفجار وسط أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان : أن الانفجار وقع وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم، وربما يكون بينهم أطفال .
وقال المتحدث باسم الوزارة : إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة في منطقة بوسط إقليم غزنة وسط أفغانستان.
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