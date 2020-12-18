الاتحاد الأوروبي يخصص 6 مليارات دولار لتمويل عملياته العسكرية الخارجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توصل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى اتفاق سياسي حول تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (1ر6 مليار دولار) لعملياته الخارجية التي تتضمن تحركات عسكرية أو دفاعية.

وذكر المجلس في بيان إن الأداة التي يطلق عليها اسم (مرفق السلام الأوروبي) تهدف إلى "منع الصراع والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وأضافت ان " المرفق يسمح للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بتكميل أنشطة (سياسة الأمن والدفاع المشتركة) التابعة له في الدول المضيفة من خلال إجراءات مساعدة تتضمن توريد المعدات العسكرية والدفاعية والبنية الأساسية أو تقديم المساعدات التي تطلبها دول أو منظمات إقليمية أو دولية".

وأشار الى ان تمويل موازنة تلك الأنشطة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2027 ستتم عبر مساهمات سنوية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت 40 منظمة من المجتمع المدني أوروبية ودولية ومن بينها منظمة (أوكسفام) قد أصدرت في نوفمبر الماضي بيانا مشتركا حذرت فيه من أن "الاتحاد الأوروبي يجازف بتأجيج الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم إذا تبنى انشاء مرفق السلام الأوروبي بشكله الحالي".

وذكرت المنظمات أن "الأسلحة التي ستنقل بموجب المرفق الجديد والتي يرجح أن تتضمن أسلحة صغيرة وخفيفة وذخيرة عرضة لخطر إساءة الاستخدام وتحويلها الى أغراض أخرى".

وأكدت أن "صندوق الاستقرار الأوروبي يحتوي على كل بذور زعزعة الاستقرار إذا قدم أسلحة إضافية في منطقة الساحل الافريقية".