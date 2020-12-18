إثيوبيا تستدعي السفير السوداني في البلاد .. آبي أحمد يحتج على تعرض الجيش الإثيوبي لهجوم من الجيش السوداني

ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة العربية ، أن "مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي استدعى، اليوم الجمعة، السفير السوداني في البلاد، وقدم أبي أحمد احتجاجاً على تعرض الجيش الإثيوبي لهجوم من الجيش السوداني".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قال أمس إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيراً إلى أنه لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.

وكان مصدر عسكري أفاد لقناة "العربية"، الجمعة، بأن الجيش السوداني يقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا.

وضع نقاط عسكرية

وأضاف أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.

كما أكد المصدر العسكري أن رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.