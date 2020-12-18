للمرة الأولى .. إلغاء النصوص التي تحض على الكراهية من المناهج الدراسية بالسعودية

ألغت السعودية للمرة الأولى النصوص التي تحض على الكراهية تجاه الأديان الأخرى، من الطبعات الجديدة للكتب المدرسية، حسبما أفاد تقرير لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي.

وبحسب مجلة "التايم" الأميركية، فإن السعودية عكفت على إجراءات إصلاحية جديدة، تمثلت في إزالة المواد التي تحتوي على لغة هجومية تجاه الأديان الأخرى، واستبدالها بنصوص أكثر اعتدالا وتسامحا.

حذف دروس الكراهية سواء تجاه المسيحية أو اليهودية

وأشارت المجلة إلى أن التعديلات الجديدة شملت حذف دروس الكراهية سواء تجاه المسيحية أو اليهودية وحتى ضد مثليي الجنس، إضافة إلى الإملاءات الإسلامية المتمثلة بالدفاع عن العقيدة باستخدام العنف.

بعض المواد التي اعتُبرت مرفوضة ومسيئة

وقال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، فهد ناظر، إن مسؤولي التعليم السعوديين، وجدوا "بعض المواد التي اعتُبرت مرفوضة ومسيئة" في الكتب المدرسية للمملكة، وبذلوا "جهودا متضافرة لإزالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله"، واستبدال "هذه المواد الهجومية بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي".

ومع ذلك، لم يرصد تقرير معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، الذي يتخذ من القدس مقرا له، أي إضافات جديدة للأجزاء المحذوفة خلال التنقيحات الأخيرة.

وبحسب التقرير، حذفت الأجزاء الأكثر تعصبا في هذه المناهج ومنها عقوبة الإعدام بكافة أشكاله على "الزنا وأفعال الشذوذ الجنسي وأعمال السحر"، بحسب توصيف هذه المناهج سابقا.

الفضل في التغيرات الجديدة يرجع لولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان

مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية، قالا لمجلة "التايم"، إن الفضل في التغيرات الجديدة يرجع لولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، مردفا: "الإدارة تدعم الكتب المدرسية الخالية من التعصب والعنف، وتدعم أيضا تطوير برنامج تدريب المعلمين السعوديين".

أجرى محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية بارزة منذ توليه ولاية العهد في المملكة الخليجية الثرية بالنفط عام 2017، حيث عزز حقوق المرأة على وجه الخصوص من خلال السماح للنساء بقيادة السيارة والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون إذن من ولي الأمر.