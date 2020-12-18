شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف: تدمير لغم بحري زرعه الحوثي بجنوب البحر الاحمر. والان نبدء بالتفاصيل

-متحدث التحالف : اللغم إيراني الصنع من نوع "صدف" - تمت إزالة وتدمير ١٧١ لغما بحري نشرتها المليشيا عشوائياً - الأعمال العدائيه للمليشيا بدعم ايراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ، اكتشاف وتدمير لغم بحري ايراني الصنع من نوع "صدف" زرعته المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر وقال "متحدث التحالف" العقيد الركن تركي المالكي أنه تمت إزالة وتدمير ١٧١ لغم بحري نشرتها المليشيا عشوائيا ، مشيرا إلى أن الأعمال العدائيه للمليشيا بدعم ايراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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