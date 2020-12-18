شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتسلّم 100 مليون دولار من قرض ياباني والان نبدء بالتفاصيل

تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض السياسة الإنمائي المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البالغة قيمتها 100 مليون دولار .

وقالت الوكالة في بيان : إن الحكومة الأردنية استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار، والذي تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر 2018م .

وتم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، الدفعة الأولى قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مايو 2019 ، والدفعة الثانية قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مارس 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعتين .