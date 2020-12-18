شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتسلّم 100 مليون دولار من قرض ياباني والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة في بيان : إن الحكومة الأردنية استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار، والذي تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر 2018م .
وتم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، الدفعة الأولى قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مايو 2019 ، والدفعة الثانية قيمتها 100 مليون دولار وتم تحويلها في شهر مارس 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعتين .
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