تصريح محبط من خبير أوبئة أوروبي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

قال جان فرنسوا ديلفريسي، وهو مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة «الطبيعية» قبل خريف 2021، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر خبير المناعة جان فرنسوا ديلفريسي لتلفزيون «بي إف إم»: «بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني»، في إشارة إلى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية سجلت، أمس الخميس، 18254 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى رقم يومي للإصابات منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تصاعد منحنى الإصابات مجدداً.

وبتسجيل فرنسا 2.42 مليون حالة، تصبح خامس أكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

وباتت أوروبا أول منطقة في العالم تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكوفيد-19، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس، استناداً إلى إحصاءات وفرتها السلطات الصحية.