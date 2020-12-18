إيران ترفض دعوة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتفاق نووي جديد بعد تولي بايدن

رفض كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، اقتراح مدير الوكالة بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة أميركية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي مقابلة مع «رويترز»، أمس الخميس، قال رافائيل غروسي، الذي يرأس المنظمة التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، إن هناك انتهاكات كثيرة من جانب طهران بحيث يتعذر العودة إلى ما كان عليه الاتفاق بمجرد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وقد ردّ كاظم غريب آبادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، على «تويتر»، قائلا: «طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات يتجاوز تماما تفويض الوكالة وينبغي تجنبه… لعبت الوكالة دورها خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي».

إلى ذلك، أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق، «إذا عادت إيران للامتثال الصارم» لشروط الاتفاق، علما أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الست الكبرى، قال مرارا إن الخطوات التي اتخذتها طهران يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات واحترمت الاتفاق بالكامل.

يذكر أنه بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأميركية، ردت إيران بخرق العديد من قيود الاتفاق.