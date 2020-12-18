مسؤول بالإليزيه: ماكرون متعب ويسعل ويرجح إصابته في قمة الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا مما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون، 42 عاما، يدير البلاد عن بُعد بعد خضوعه للحجر الصحي في قصر الإليزيه.

وأفاد مسؤول بقصر الإليزيه بأن ماكرون متعب ويسعل وليس من المستبعد نقله إلى منتجع رئاسي قرب قصر فرساي للراحة.

وفي وقت مبكر من المساء، تحدث ماكرون إلى مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية عبر رابط فيديو وهو واضع كمامة.

وجاءت نتيجة فحوص زوجته بريجيت سلبية ولكنها تعزل نفسها أيضا.

وقال مكتب ماكرون في بيان "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض".

وقال مكتب ماكرون إن كل زيارات الرئيس ألغيت ومنها زيارة إلى لبنان في 22 ديسمبر كانون الأول.

ودفعت إصابة ماكرون بالفيروس زعماء آخرين للخضوع لفحوص.

وحضر ماكرون قمة أوروبية الأسبوع الماضي التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغير المناخي والخلافات مع تركيا.

وقال المسؤول بالإليزيه إن من شبه المؤكد أن ماكرون أصيب في القمة بالنظر إلى توقيت ظهور الأعراض عليه.