عقب انتهاء الحجر.. نتنياهو وميلي يبحثان التهديد الإيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديدات الإيرانية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ألكساندر ميلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”، الجمعة: "أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ألكساندر ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا والتقى معه بعد خروجه من الحجر الصحي".

وأضاف إن نتنياهو يحث مع المسؤول الأمريكي "التهديدات الاقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني".

وتابع: "كما بحث معه التعاون العسكري بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة".

ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "شكر رئيس الوزراء نتنياهو الجنرال ميلي على التعاون العسكري بين البلدين الذي توسع وتعمق خلال السنوات الأخيرة وأعرب عن رغبته بمواصلة تعميقه".

كان نتنياهو أنهى بعد ظهر اليوم الجمعة فترة الحجر الصحي التي بدأها قبل أيام إثر اجتماعه مع مسؤول شخصت إصابته بفيروس كورونا.

وكان الجنرال مارك ميلي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية قبل يومين.





والتقى المسؤول الأمريكي في وقت سابق اليوم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي.

وقال كوخافي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "إن العلاقة الراسخة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ذات أهمية مركزية في المستوى الإستراتيجي وتتمثل في أعمال تعاون عملياتية وتكنولوجية تعزز عظمة الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط في كل يوم".