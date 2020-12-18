اعتقال داعشي.. تونس تحبط عملية إرهابية "نوعية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تحرك استباقي، اعتقل الأمن التونسي إرهابيا موال لتنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية "نوعية" بالبلاد.

وفي بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على "إرهابي بايع "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية" في تونس.

وأوضح البيان الصادر الجمعة، أن الموقوف اعترف عقب التحقيق معه بـ"تلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي (الانترنت)".

وأضاف أنه "شرع في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة 'الذئاب المنفردة'، بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك".

ولفتت الوزارة إلى أن تدخل أجهزتها في الوقت المناسب حال دون تنفيذ تلك المخططات الإرهابية.

وبحسب البيان نفسه، جرى خلال العملية الأمنية ذاتها مصادرة كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات، إضافة إلى أجهزة الكترونية مختلفة.

وأشار إلى أنه، وبإحالة الموقوف إلى "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (مجموعة محاكم مختصة)، أصدر القاضي المتعهد في شانه بطاقة إيداع بالسجن، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة العملية الإرهابية التي جرى إحباطها وأهدافها.

وتأتي العملية "الاستباقية" في إطار مجهودات تبذلها الدولة التونسية للتصدي للمخططات الإرهابية المحتملة على أراضيها، وإجهاضها في طورها التحضيري للحيلولة دون المساس بأمن واستقرار البلاد.