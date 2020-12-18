وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم المئات وقفة احتجاجية، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة الإخوان الإرهابية، بعد دعواتها لقتل وتحقير المرأة.

الوقفة دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد موجة العنف الإخواني التي هددت أركان الدولة التونسية طيلة 10 سنوات.

وندد المشاركون في الوقفة بما صدر عن النائب الإخواني محمد العفاس من دعوات لقتل وتحقير المرأة.





ورفع المشاركون في الوقفة، التي تجمع خلالها المئات من أنصار أقدم منظمة نقابية في تونس (تأسست سنة 1946)، شعارات مناهضة للسلوك الإخواني ذو النزعة الإرهابية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "هذه الوقفة هي من أجل وقف النزعات المتطرفة لائتلاف الكرامة والدفاع عن مدنية الدولة".





وأكد أن "تونس ستبقى مدنية رغم محاولات بعض الأطراف السياسية زرع الفتنة، في إشارة إلى حركة النهضة وأذرعها".

وتعهد الشفي بـ"ملاحقة شعبية لكل التيارات العنيفة، والتصدي لأفكارهم الظلامية".

وكان الاتحاد العام للشغل ندد، في بيان سابق، بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية واعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حرائر تونس.





وأعرب عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.

ووصف النائب عن "ائتلاف الكرامة" الموالي للإخوان، محمد العفاس، خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي المرأة التونسية بـ" سلعة مكشوفة رخيصة".

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ودعاهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.

وندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب (زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي) عن تنامي العنف بكل أشكاله تحت قبّة البرلمان وطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.





وحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت.

وأكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة.

كما جدّد اتحاد الشغل، في بيانه، وقوفه ضد محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.

وحذر من أن ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وتعطيل تدفع إليها كتل محدّدة دليل على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.