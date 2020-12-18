حزب سوداني يطالب بقوات مشتركة على الحدود مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشد حزب "الأمة القومي" السوداني حكومتي الخرطوم وأديس أبابا ضبط النفس وتفعيل الاتصال الدبلوماسي لحسم التفلتات التي تعكر صفو البلدين.

وطالب الحزب السوداني، في بيان، الجمعة، بسرعة تكوين قوات مشتركة لتأمين الحدود ومراقبتها من أنشطة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.



وأشار الحزب إلى أن الحدود الشرقية مع الشقيقة إثيوبيا معلومة ومحددة تاريخيا ولا خلاف عليها.

وأكد على أن ما يحدث من اعتداءات وتوترات في هذه المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية داخل الأراضي الإثيوبية ينبغي أن لا يؤثر على علاقات البلدين.

وشهدت الآونة الأخيرة مهاجمة مليشيات إثيوبية محلية لقوات سودانية بالمنطقة الحدودية.

وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الأحداث التي تشهدها الحدود مع السودان لا تعبر عن الموقف الحقيقي للعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط شعبي البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "الحدود الشاسعة التي تربط إثيوبيا والسودان تشهد مثل هذه الأحداث المتكررة، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين لبحث هذه التطورات".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن الروابط التي تربط بين السودان وإثيوبيا لن تكسرها مثل الأحداث الحدودية الاخيرة بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "الحكومة الإثيوبية تتابع عن كثب الأحداث على الحدود الإثيوبية-السودانية مع المليشيات المحلية على الحدود بين البلدين".

وأضاف: "مثل هذه الأحداث لن تكسر الروابط بين السودان وإثيوبيا لأن البلدين يستخدمان الحوار دائمًا لحل القضايا الخلافية بينهما".