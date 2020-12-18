الإمارات الأولى أوسطياً و الـ14 عالمياً في التعامل مع «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 ديسمبر 2020

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة «كوفيد-19»؛ وذلك وفقاً لاستبيان «مؤشر القوة الناعمة العالمي» الصادر عن مؤسسة «براند فايننس».



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي نتاج كفاءة وحسن أداء بشهادة عالمية، ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا. وغرد سموه على «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيدـ19 كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا».

آلية الاستطلاع

وكجزء من المؤشر الأكثر شمولاً في العالم حول تصورات العلامات التجارية للدول، استطلعت «براند فايننس» آراء 75 ألف شخص من عامة الناس و750 متخصصاً حول آلية تعامل 105 دول حول العالم مع فيروس «كوفيد-19»، وطُلب من المستجيبين تقييم جهود الدول من حيث تحفيز الاقتصاد وحماية صحة ورفاهية المواطنين والتعاون على الساحة الدولية وتقديم المساعدات، حيث سيتم الكشف عن النتائج الكاملة للمؤشر في الـ25 من فبراير/ شباط المقبل، خلال قمة القوة الناعمة العالمية. وأوضحت «براند فايننس»: إن دولة الإمارات هي الدولة الأعلى تصنيفاً في الاستطلاع عبر الشرق الأوسط والـ14 عالمياً، بحصولها على 33% على مؤشر الكفاءة العام، متقدمةً بذلك على هولندا وبلجيكا وروسيا ولكسمبورج والبرتغال والصين. مساهمات حثيثة وأشارت إلى أن جهود الإمارات في توفير المساعدات الطبية للدول الأخرى أثناء الجائحة ومساهمتها الحثيثة في دعم عملية تطوير اللقاحات، يعني أنها تعاملت مع فيروس «كوفيد-19» بشكل أفضل بكثير إقليمياً. وقال ستيفن تومسون، المدير في «براند فايننس»: تظهر النتائج أنه من أجل أن تنشئ الدول تصورات إيجابية عن علامتها التجارية الوطنية، هنالك العديد من العوامل التي تلعب دوراً أكبر في التنفيذ الناجح لسياساتها، وكما هو موضح، تلعب السمعة دوراً حيوياً وكذلك الشهرة، وغالباً ما تُمنح الدول ذات السمعة العالية تقديراً إضافياً من قبل عامة الناس، في حين أن أولئك الذين يتلقون اهتماماً إعلامياً منخفضاً كان الأداء الذي قدموه ضعيفاً بشكل ملحوظ في الاستطلاع.

بيئة جذابة

ويكمن تأثير القوة الناعمة لدولة الإمارات في بيئة أعمالها الجذابة واقتصادها المستقر والإجماع على أنها مكان ملائم لممارسة الأعمال التجارية، إضافة إلى علاقاتها الدولية القوية مع مجموعة كبيرة من دول العالم، كما تعد سمعة دولة الإمارات مواتية على نطاق واسع، حيث يعتقد الأغلبية أن لها تأثيرها الإيجابي على العالم بشكل متوازن. وتصدرت نيوزيلندا تصنيف الدول في كفاءة التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم اليابان ثالثة، وكندا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.