شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تطرد دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس.. وموسكو «تحتفظ بحق الرد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوفيا، موسكو – رويترز
قالت وزارة الخارجية البلغارية إنها أمهلت دبلوماسياً روسياً 72 ساعة لمغادرة البلاد بعدما زعم ممثلو الادعاء ضلوعه في أعمال تجسس بالبلاد منذ 2017، فيما قالت سفارة روسيا في صوفيا، إن موسكو «تحتفظ بحق الرد».
وقال ممثلو الادعاء البلغاري، في بيان منفصل، إن «الدبلوماسي الروسي سعى للحصول على معلومات عسكرية حساسة تشمل عدد القوات الأمريكية المنتشرة في بلغاريا، عضو حلف شمال الأطلسي أثناء تدريبات عسكرية».
من جهتها قالت السفارة روسيا لدى صوفيا إن «طرد بلغاريا لدبلوماسي روسي لا أساس له وإن موسكو تحتفظ بحق الرد».
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