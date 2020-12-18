شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر سفّاح في إيطاليا بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أودت جائحة «كوفيد-19» بحياة دوناتو بيلانسيا، أحد أشهر القتلة السفاحين في إيطاليا، والذي اعترف بارتكاب 17 جريمة قتل.

وكان بيلانسيا يقضي ما مجموعه 13 حكماً بالسجن مدى الحياة لسلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت بين تشرين الأول/أكتوبر 1997 ونيسان/أبريل 1998 ، معظمها في ليغوريا (شمال إيطاليا).

ولم يتمكن بيلانسيا من شرح جرائمه للأطباء النفسيين، لكنه قال إنه كان يعاني صداعاً نصفياً شديد قبل كل جريمة.

ودانته محكمة في جنوى في نيسان/أبريل 2000 بارتكاب 13 جريمة قتل، وسجن للمرة الأولى في جنوى ثم نُقل بعد ذلك إلى بادوفا حيث توفي عن عمر يناهز 69 عاماً.