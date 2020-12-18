شكرا لقرائتكم خبر عن «سيلفي» الممثلة مع جثة الزوج.. دليل إدانة في قضية قتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

تبدأ محكمة جنائية في مصر خلال أيام، نظر قضية مقتل رجل أعمال شهير، على يد زوجته، بعدما كشفت تحقيقات أجرتها النيابة العامة، عن دليل جديد دامغ، يشير إلى تورط الزوجة وهي ممثلة مصرية في الحادث.

وقالت مصادر بهيئة الدفاع عن القتيل، إن صورة «سيلفي» التقطتها الزوجة وتدعي عبير بيبرس لنفسها، إلى جوار جثة الزوج، قد تؤدي بها إلى حبل المشنقة، مشيرة إلى أن الصورة تظهر الزوج، ملقى على الأرض، غارقاً في دمائه، عقب مقتله.

وتواجه الممثلة اتهامات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لكنها قالت في إفادتها أمام النيابة، أنها لم تكن تقصد قتل زوجها، عندما سددت له طعنه نافذة في القلب بقطعة من الزجاج، إثر مشاجرة عنيفة، وقالت بيبرس: «مكنتش مصدقة إنه مات، حتى حضرت سيارة الإسعاف وأخبروني بوفاته». وتقدم والد الزوج القتيل ببلاغ في وقت سابق، إلى إدارة البحث الجنائى بالقاهرة، يتهم فيه زوجة نجله، الذي يملك إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البترول بقتله، واستيلائها على مبلغ مليوني جنيه، كان بحوزته قبل ساعات من مقتله.