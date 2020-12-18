شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يقدم هدية نصف الموسم للمطاردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قدم بني ياس هدية نصف الموسم للأندية المنافسة للحاق بصدارة دوري الخليج العربي بعد فوزه القاتل على الشارقة المتصدر الذي تعرض للخسارة الأولى هذا الموسم بالهدف الجميل الذي أحرزه أحمد أبو ناموس قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي جرت على «ملعب النار» ضمن الجولة العاشرة.

وأثبت الفلسطيني أبوناموس المسجل كمقيم الذي سبق أن سجل هدفين رائعين في الكأس بمواجهة العروبة، كما كان فعّالاً في مباريات الدوري عندما كان يدفع به المدرب الروماني إيسيلا في الشوط الثاني، أنه مشروع لاعب جيد؛ حيث إن هدفه لم يكن عادياً عندما مر من خمسة لاعبين من الشارقة بطريقة فنية رائعة ثم زرع الكرة في الشباك.

وكانت احتفالية أبوناموس مميزة أيضاً وكشف عن سرها بأنه من محبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لذلك احتفل على طريقته، كما أهدى الهدف لوالده الذي قال له قبل المباراة «أريد أن أشاهدك على التلفزيون وأنت تهز الشباك».

ومن المفارقات ما قام به ابن الـ21 ربيعاً بعدما هز الشباك بعد 105 من الثواني من دخوله بديلاً إلى أرض الملعب، عجز عنه الثلاثي البرازيلي الأبرز في الفريقين (جواو- إيجور- سواريز ) طوال 90 والذين لكل واحد منهم 8 أهداف في رصيده.

وتوقف قطار الشارقة في محطة بني ياس بعد جولة طويلة من تفادي الهزيمة، استمرت منذ الأسبوع 21 في الموسم 2017- 2018 حيث كان قد خسر من مضيفه الجزيرة 1-3 في المباراة التي جرت على ملعب الانتصارات يوم 21 من شهر إبريل/ نيسان 2018 الماضي.

وكان «الملك» خسر في الموسم الماضي وتحديداً منذ 333 يوماً حين سقط أمام مضيفه خور فكان في المباراة التي جرت في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن تم إلغاء الموسم والنتائج بسبب فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الخسارة واصل «الملك» موقعه الصداري للترتيب حتى نهاية الجولة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على أقرب المنافسين له الجزيرة، بينما ارتفع بني ياس برصيده إلى 19 نقطة بالمركز الرابع وبات قريباً من قمة الدوري.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الشارقة بالدوري على ملعب بني ياس منذ 2016 حيث كان يعود «النحل» من الشامخة بالنتائج الإيجابية خلال تلك الفترة السابقة.

وقد تحمل الجولات الثلاث المتبقية بطلاً جديداً للشتاء، وهو لقب معنوي جرت العادة على إطلاقه على متصدر ترتيب الدوري في نهاية جولة الذهاب.

كما تعد الخسارة هي الأولى هذا الموسم إذ خاض أبناء المدرب عبد العزيز العنبري 9 مباريات فازوا في 7 وتعادلوا في مباراتين.

وفك بني ياس ارتباطه مع الشارقة في أفضلية خط الهجوم وأصبح رصيده 21 هدفاً بينما ظل «الملك» عند 20 هدفاً.

وكانت أرضية ملعب استاد الشامخة قد أثارت بعض الجدل في أنها كانت مبللة بالمياه أكثر من اللازم مما أثر في حركة اللاعبين، لكن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة استبعد أن تكون أرضية الملعب سبباً في خسارة فريقه وقال: «الملعب استضاف العديد من المباريات إضافة إلى أننا أيضاً لعبنا مع بني ياس في ذات الأرضية».

وأضاف «بني ياس فاز بعدما استغل الفرصة وفي كرة القدم هناك فوز وخسارة وتعادل».

ثقة كبيرة

وأكد العنبري ثقته في لاعبي الفريق في العودة إلى النتائج الإيجابية في مقبل المباريات، لافتاً إلى أن «الملك» كان يتمنى الأفضل أمام بني ياس ولكن في كرة القدم هناك محطات وعثرات ولابد من التوقف في بعض المرات.

من جانبه، أوضح عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، أن بني ياس استفاد من فرصة واحدة لقتل المباراة عكس فريقه الذي أهدر العديد من الفرص السهلة، وقال: «هذه كرة القدم إن لم تسجل تستقبل الأهداف، وعلينا أن نغلق صفحة هذه المباراة وأن نفكر في المباريات القادمة».