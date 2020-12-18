شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الاتحاد للجوجيتسو تنطلق بمشاركة واسعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق السبت بطولة الاتحاد للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة مجموعة واسعة من لاعبي الأندية والمنتخب الوطني الحريصين على الاستفادة من هذا الحدث للإعداد للموسم الرياضي الجديد.

ويولي مسؤولو الأندية أهمية كبرى للبطولة التي تشكل المحطة الأخيرة في ظل التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم القادم، وفرصة مهمة للإعداد البدني والنفسي، وتهيئة اللاعبين للعودة إلى بساط المنافسة. من جانبه، أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يؤكد حرص الأندية على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المرحلة، منوهاً بدورها الرائد في المساهمة في تحقيق رؤية الاتحاد حول الارتقاء بجوجيتسو الإمارات، وإيجاد بيئة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، واختيار أفضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية في المستقبل. وأشاد البطران بالتفاؤل الكبير والأجواء الإيجابية المهيمنة على أوساط اللاعبين والمدربين، والحماس البالغ للعودة إلى بساط النزال ومنصات التتويج، مؤكداً أن الموسم المقبل سيكون من أكثر المواسم تطوراً وابتكاراً. توقيت مناسب من ناحيته، قال أحمد الجنيبي إداري فريق أكاديمية نادي الوحدة: «بطولة الاتحاد جاءت في الوقت المناسب، ونحن نعتبرها مثالية لتأهيل اللاعبين لما هو قادم، وبالأخص بطولتا كأس صاحب السمو، رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة، بالنسبة للرجال، وبطولة أم الإمارات بالنسبة للسيدات، مع العلم بأن السيدات سيشاركن أيضاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يمثل إحدى مفاجآت الموسم القادم». تحضير بدني ونفسي وقال خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، إن النادي يشارك بقوة في هذه البطولة، لاسيما أنها بمثابة تحضير بدني ونفسي متكامل للاعبيه للقادم من الاستحقاقات والمنافسات. ويشارك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بفريق من 40 لاعباً ولاعبة، بشعار استقبال عام 2021 بنجاحات إضافية في آخر ظهور له في العام الحالي، الذي شهد فوزه بعدد كبير من الميداليات. ووصف خالد الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطولة الاتحاد بالبطولة المهمة والفرصة الثمينة للاعبي النادي لتقديم مردود فني مميز، خصوصاً أنها أول بطولة يشارك بها لاعبو النادي منذ تعليق الأنشطة الرياضية.