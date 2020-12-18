شكرا لقرائتكم خبر عن «دارك سيلفر» بطل الشوط الرئيسي في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول والأب الروحي لمضمار جبل علي، واصل المضمار الأصفر سباقاته المثيرة في هذا الموسم، وأقيم الجمعة، سباق جميرا الخامس في روزنامة سباقات المضمار العائلي، وشهد قمة الإثارة، في 6 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة وبلغ عدد المشاركين 62 خيلاً، سعت جميعها للفوز بما مجموع جوائزه 448 ألف درهم، برعاية كاملة من طيران الإمارات.

تقدم حضور السباق الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير المبيعات في طيرن الإمارات والمهندس محمد سعيد الشحي مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير إسطبلات جبل علي والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، إلى جانب عدد من الملاك والمدربين. وفي أبرز أشواط الحفل «الشوط الرابع» الذي جرى لمسافة 1200 متر «شروط»، شاركت 8 خيول وتنافست على جوائز قدرها 100 ألف درهم برعاية طيران الإمارات، لكن الحصان «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي، حسم الفوز لمصلحته بعدما انفرد بالصدارة وتمسك بها حتى النهاية.

وحقق «دارك سيلفر» فوزه في زمن قدره 1:12:69 دقيقة وبفارق كبير بلغ 9.25 طول، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس فرناندو جارا. وانطلق الحفل بسباق لخيول السنتين المبتدئة لمسافة 1200 متر وبلغ مجموع جوائزه 60 ألف درهم برعاية الإمارات للعطلات، وكان الفوز من نصيب «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق الفوز الأول في المشاركة الأولى له. وعقب نهاية الشوط، توج الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير المبيعات في طيران الإمارات، المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير إسطبلات «جبل علي»، والمدرب بشالارد والفارس ماركواند بكؤوس الشوط. وشهد الشوط الثاني مشاركة 11 خيلاً، وذهب الفوز به لمصلحة «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش. أما الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، فشهد مشاركة 10 خيول وبلغ مجموع جوائزه 84 ألف درهم برعاية إيميريتس دوت كوم، وتوج به الحصان «ضحوي» لعبد المجيد الكوت بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنتونيو فريزو. وسجل «دارك أوف نايت» لناصر عسكر الفوز في الشوط الثالث برعاية الإمارات للمغامرات بإشراف مصبح المهيري وقيادة أنتونيو فريزو فوزاً رائعاً في زيارته الأولى للمضمار الأصفر. واختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1600، وذهب الفوز لمصلحة المهرة «هبّـه» لعلي العنيزي بإشراف دووج واتسون وفيادة باتريك دوبس. وخلال منافسات السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك من هيئة الإمارات للسباقات بتتويج نجوم السباق الرابع الماضي، وهم المدرب ساتيش والفارس تاج أوشي. من جهة أخرى، أعرب الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم، مدير مبيعات طيران الإمارات، الشركة الراعية للحفل، عن سعادته بمواصلة طيران الإمارات دعم مضمار جبل علي عبر رعايتها لأشواط حفل الجميرا الستة، وقال: «اشتهر مضمار جبل علي بأنه يستضيف عدداً كبيراً من الجماهير التي ظلت بعد ظروف فيروس كورونا تحرص على متابعة السباقات عبر الشاشات، وهذا يعود للمحافظة على سلامتهم قبل أي شيء، ونتمنى أن تزول الظروف التي حالت بينهم وبين المضمار ليعودوا في أقرب فرصة إلى مضمار جبل علي الذي اشتهر بأنه مضمار الشعب. وأضاف: طيران الإمارات ارتبطت مع الرياضة بصورة عامة وسباقات الخيل على وجه الخصوص، سواء داخل دبي أو في جميع أنحاء العالم، وستواصل جهودها لتعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية وسياحية مهمة عبر دعم هذه الأنشطة، والشركة مستمرة في رعايتها للأنشطة الرياضة سواء في مجال الفروسية أو الرياضات الأخرى، وذلك بناء على توجيهات الإدارة التي تحث دائماً على دعم الرياضة. أداء رائع وأشاد المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير إسطبلات «جبل علي»، بالظهور اللافت للمهر «مهيب» في أول مشاركة له، مؤكداً أنه قدم مستوى جيداً، وسط منافسة من نخبة من خيول عمر السنتين ذات المستويات المتطورة، معرباً عن آماله بأن يواصل المهر تطوره بصورة أكبر، ويشارك بمضمار ميدان. وعن الفارس توم ماركواند، قال: أدى بشكل طيب للغاية، وهو جزء من فريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وعن خيول إسطبلات جبل علي، قال: بلاشك تؤدي بشكل أفضل، وقد رأينا «مهيب» البطل، كما قدم «نبراس» مستوى جيداً، ولدينا خيول جديدة أخرى مثل «سائد» و«الهزيم» و«نايفة». مسابقة الترشيحات شهدت مسابقة الترشيحات عن بُعد عبر الأجهزة الإلكترونية مشاركة 10 آلاف من رواد المضمار العائلي، ولم ينجح أحد في الحصول على 6 من 6، وحقق 6 أشخاص الفوز بنتيجة 5 من 6، ونال كل واحد منهم 2000 درهم، وحقق 89 شخصاً نتيجة 4 من 6، وتم اختيار 36 منهم ونال كل واحد منهم 500 درهم، وفي مسابقة النقاط فاز شخص واحد بعد أن حقق 38 نقطة، ونال 2000 درهم، وحقق 20 شخصاً الفوز بالمسابقة المزدوجة للأشواط ونال كل واحد منهم 400 درهم.