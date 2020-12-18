شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسيبوليس وبشار رسن ينتظران اللقب التاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب 2012 بين بيرسيبوليس الإيراني، ولقبه الأول في دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقيان السبت في النهائي في الدوحة.

وبرغم تشاركه السيطرة على الكرة الإيرانية مع غريمه الاستقلال، إلا ان بيرسيبوليس (بيروزي سابقاً)، لم ينجح سوى بإحراز وصافة نسخة 2018 على المستوى القاري الأول، فيما أحرزت الأندية الإيرانية اللقب ثلاث مرات عبر الاستقلال (1970 و1991) وباس (1993).

في المقابل، تتربع الأندية الكورية الجنوبية على عرش الأندية المتوجة بالمسابقة مع 11 لقباً، مقابل 7 لليابان و5 للسعودية.

واللافت أن هذا النهائي الأول منذ 2012 يقام من مباراة واحدة، وآنذاك، أحرز أولسان هيونداي أحد طرفي نهائي السبت اللقب على حساب الأهلي السعودي بثلاثية نظيفة، كما هو أول نهائي منذ 2010 يقام على أرض محايدة.

وخلافاً للمباريات الأخيرة التي أقيمت بدون جماهير، بحث الاتحاد الآسيوي السماح بحضور الجماهير المحلية للمباراة في الملعب.

وبعد بداية بطيئة في دور المجموعات، حجز بيرسيبوليس مقعده في المباراة النهائية بعد منافسة قوية مع التعاون السعودي، الدحيل والشارقة.

تصاعد مستوى بطل الدوري الإيراني في آخر أربع سنوات تدريجياً، فتخطى في الأدوار الإقصائية السد (1-صفر) ثم باختاكور الأوزبكي (2-صفر) في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على النصر السعودي بركلات الترجيح (5-3، 1-1) في قبل النهائي، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وعن مواجهة أولسان، قال المدرب يحيى غول محمدي «أولسان فريق قوي ويستحق خوض النهائي. فريقه منظم ويقدمون أداء هجومياً».

أما أولسان هيونداي، فكان مشواره أكثر صلابة لحصده 16 نقطة في دور المجموعات، حيث سجل 21 هدفاً في طريقه إلى النهائي، وهو الرقم الأعلى في البطولة هذا العام.

وفاز أولسان، الذي يخوض البطولة للمرة الثامنة في السنوات الـ15 الأخيرة، في جميع مبارياته منذ استئناف المنافسة في الدوحة، وبرز في صفوفه هجومياً البرازيلي المخضرم جونيور نيغراو بأهدافه الحاسمة.

موعد مع التاريخ

وبعد نتائجه الجيدة في المسابقة القارية، حصل مدرب بيرسيبوليس غول محمدي على تمديد لعقده لسنتين إضافيتين حتى 2023، علماً بأنه قاد الفريق الأحمر الى لقب الدوري في يوليو الماضي.

وقال قلب الدفاع الدولي السابق البالغ 49 عاماً «سنحارب حتى النهاية لنحرز اللقب. بيرسيبوليس مصمم على إحراز ثنائية الدوري ودوري أبطال آسيا».

لكن فريق العاصمة الإيرانية الذي توقف عن اللعب القاري لأكثر من شهرين مقارنة مع أولسان، سيفتقد هدافه في البطولة القارية عيسى آل كثير الذي أوقفه الاتحاد الآسيوي ستة أشهر قبل ساعات من مواجهة النصر في 3 أكتوبر الماضي، لقيامه بحركة احتفالية بعد التسجيل اعتبرت عنصرية.

كما يغيب لاعبا الوسط إحسان بهلوان ووحيد أميري.

وفي حال توج الفريق الإيراني باللقب القاري، سيصبح لاعب وسطه العراقي بشار رسن أول من يتوج بطلاً لدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيويين، بما أنه أحرز لقب المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية عام 2016 مع فريق السابق القوة الجوية.