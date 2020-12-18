شكرا لقرائتكم خبر عن هارفي وياسين يقدمان معالم الإمارات لجمهور عالمي بـ9 لغات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت مؤخراً، يقدم الممثل العالمي ستيف هارفي، والمؤثر وصانع المحتوى نصير ياسين «ناس ديلي» سلسلة أفلام قصيرة تجمع جولات على مختلف مناطق الدولة ومغامراتها المثيرة، وتسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات وطبيعتها وثقافتها التعددية المتنوعة.

وتزور السلسلة، المتزامنة مع الحملة والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، محطات مختلفة متنوعة في الدولة مع ستيف هارفي، أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في العالم، وعائلته، ويرافقهم في عدد من الحلقات المؤثر نصير ياسين، في جولة شاملة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها، مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.

وتعرّف حلقات السلسلة جمهوراً عريضاً بأجمل المعالم السياحية والطبيعية والثقافية والتراثية التي تضمها الإمارات من خلال نشر محتوى الست حلقات على أربع منصات لستيف هارفي هي «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، و«يوتيوب»، وعرض ثلاث حلقات من البرنامج على 14 منصة خاصة بـ «ناس ديلي» بـ 9 لغات هي الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والصينية والبرتغالية والعبرية والتايلاندية والإندونيسية، وتبث اليوم أولى الحلقات، وتستمر كل جمعة حتى 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتألف السلسلة، من ست حلقات شائقة، تمتد كلٌّ منها لعدة دقائق، وتسلط الضوء على موضوع مختلف يميز السياحة في الإمارات ونقاط الجذب الترفيهية والطبيعية والثقافية والتاريخية فيها.

طبيعة خلابة

تنقل الحلقة الأولى أجمل المعالم الطبيعية الخلابة للجبال والوديان في مختلف أنحاء الدولة لعدد من الوجهات الجذابة، وتقدم للمشاهد مغامرات مصورة رائعة من حتّا وسدّها وخزّانها المائي الضخم، بجولات القوارب العاملة بالطاقة المتجددة على مياهه الصافية، مروراً بمدرجات المسرح الروماني في خورفكّان، ووديان أبوظبي، وصولاً إلى جبال الفجيرة.

وتأخذ ثانية حلقات السلسلة التي يترافق فيها ستيف هارف و«ناس ديلي»، المشاهد في جولة على معالم دبي التاريخية ومنطقة الفهيدي وخور دبي، وتختبر مع بطلها وأسرته تجربة ركوب العبرة للانتقال من ضفة لأخرى عبر مياه الخور مقابل درهم واحد فقط. كما تستعرض الجولة الأزياء الإماراتية التقليدية، وأشهى أطباق المطبخ الشعبي، وتتنقل بين قاعات متحف القهوة المفتوح للجمهور مجاناً في دبي. فيما تحتفي حلقة خاصة للسلسلة بالإمارات عاصمة عالمية للتعددية الثقافية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وتجول على كلٍّ من متحف اللوفر، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومسجد البدية، أقدم مسجد قائم في الدولة منذ القرن الخامس عشر، ومسجد مريم أم عيسى عليهما السلام في أبوظبي. كما يتحدث محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن مشروع «بيت العائلة الإبراهيمية» في أبوظبي وما يجسده من قيم التسامح والعيش المشترك والأخوّة الإنسانية والتعددية وحرّية المعتقد المتأصلة في الإمارات ونسيج مجتمعها وإرثها الثقافي والتاريخي.

وفي حلقة بعنوان «أرض المنادين»، يترافق ستيف هارفي ونصير ياسين في رحلة استثنائية إلى مضارب قبيلة الشحوح في إمارة رأس الخيمة؛ ليتعرفا إلى تفاصيل حياتها اليومية ونداءاتها المميزة التي تسم أفراحها وتجمعاتها، ويتردد رجع صداها بين الجبال الوعرة التي يسكنون سفوحها ويبنون من أحجارها الصلدة بيوتاً تعدّ مثالاً حياً على تطويع الإنسان لعناصر الطبيعة، كما يحضران حفل زفاف تقليدي إماراتي هناك.

المطبخ التقليدي

في حلقة أخرى بعنوان «أرق بيتزا في العالم»، تأخذ السلسلة المشاهد في جولة على بعض أشهى أطباق المطبخ الإماراتي التقليدي، من الرقاق (أرق بيتزا في العالم)، المغطى بألذ المكونات التي تشتهيها الأذواق المختلفة، والهريس المكوّن من القمح واللحم، والمالح المكوّن من السمك المجفف والأرز، إلى اللقيمات التي تصنع من العجين المقلي المغطس بدبس التمر، وصولاً إلى القهوة الإماراتية الأصيلة المطيّبة.

وفي حلقة بعنوان قصر الوطن، يستكشف ستيف هارفي أجمل معالم قصر الوطن في أبوظبي، والذي يشكّل تحفة معمارية للقرن الحادي والعشرين على الطراز الإماراتي العربي، ويحتضن مكونات فريدة تحكي عبق التراث والأصالة، وتعبّـر عن روح الإمارات وقياداتها وشعبها وتاريخها وتطلعها نحو المستقبل. وتشمل الجولة العرض الضوئي المبهر على الجدران الخارجية للقصر، والقاعة الكبرى التي تمتد بكل مكوناتها على مساحة 10000 متر مربع مع قبتها الشاهقة بارتفاع 60 متراً، وقاعة روح التعاون التي تحتضن الاجتماعات والقمم وجلسات المجلس الأعلى للاتحاد، وقاعة المائدة الرئاسية المخصصة لاستقبال الوفود، ومنصة بيت المعرفة التي تضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تسلط الضوء على مساهمات المنطقة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ويعد النجم التلفزيوني والممثل والمقدّم والمؤلف ستيف هارفي من أنجح مقدمي البرامج التي يتابعها الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن أشهر برامجه «ذا ستيف هارفي مورننج شو» و«فاميلي فيود»، وله مؤلفات في قوائم الأكثر مبيعاً مثل «الحوار المباشر»، و«سلوك الناجحين».

