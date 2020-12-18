الدينار الكويتي يرتفع منفردًا.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي منفردًا. وارتفع سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 48.75 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع مقابل 48.75 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع. واستقر سعر الريال السعودي، ليسجل أمس الخميس 4.8 جنيه للشراء و4.20 جنيه وهي نفس أسعار الخميس الماضي. وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا ليسجل 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع أمس الخميس. واستقر سعر الدينار البحريني، خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 42.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع. وثبت سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.70 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الخميس الماضي. واستقر سعر الريال القطري، ليسجل أمس الخميس 4.12 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع. وظل سعر الدينار الأردني، ثابتا ليسجل أمس الخميس 21.75 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.

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