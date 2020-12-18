هواوي تستهدف الاستثمار في قطاع الاتصالات بإثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

تدرس شركة "هواوي تكنولوجيز" القيام بمزيد من الأعمال في إثيوبيا فيما تفتح الدولة الواقعة بشرق إفريقيا قطاعها للاتصالات أمام الاستثمارات.

وقال لويس تامالجو، رئيس العلاقات العامة بهواوي في 22 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، في حوار في أبيدجان، العاصمة التجارية لكوت ديفوار، "إثيوبيا تصعد وتصبح أكثر أهمية للمستقبل".

وقال إنه من المحتمل أن الشركة تتجه لفتح مكتب إقليمي يغطي نحو خمس دول من الكونغو الديمقراطية إلى إثيوبيا حيث لديها مكتب حاليا.

وأضاف أن الشركة تعتزم استغلال موقعها كمورد رئيسي لشركة "إثيو" المملوكة للدولة والتي تحتكر قطاع الاتصالات للتقدم بعطاءات للحصول على فرص في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى تحرير صناعة الاتصالات كانت في مقدمة ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 2018 إنه سيكون هناك برنامج خصخصة واسع النطاق.