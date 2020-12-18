السنغال تُسجل 108 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الجمعة تسجيل مائة وثمانية اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد بيان للوزارة بثته الاذاعة السنغالية انه تم تسجيل مائة وثمانية اصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء خمسة وستين مصابا ووفاة مصابين ليصل اجمالي الاصابات الى 17.451، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء إلى 16449، ووصل اجمالي حالات الوفاة الى 357 حالة وفاة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السنغالية، الخميس، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و451 حالة.

وفي سياق متصل تبقى القارة الافريقية عموما أقل تأثرا بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع قارتي أوروبا وآسيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.