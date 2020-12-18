أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة تسجيل 7 آلاف و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و145 ألفا و651 حالة.
أمس الخميس، حسب ما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري -في مؤتمر صحفي- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 53 ألفا و273 حالة عقب تسجيل 178 وفاة جديدة منذ
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 586474 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن إجمالي عدد المسحات، التي أجرتها إيران، للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" بلغت 6944462 مسحة على مستوى البلاد.
وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة إن 6 ملايين و846 ألفا و781 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تُسجل 7121 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.