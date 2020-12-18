إيران تُسجل 7121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة تسجيل 7 آلاف و121 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و145 ألفا و651 حالة.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري -في مؤتمر صحفي- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 53 ألفا و273 حالة عقب تسجيل 178 وفاة جديدة منذ

أمس الخميس، حسب ما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.



وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 586474 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن إجمالي عدد المسحات، التي أجرتها إيران، للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" بلغت 6944462 مسحة على مستوى البلاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و213 وفاة جديدة في البلاد، من جراء هذا الوباء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة إن 6 ملايين و846 ألفا و781 شخصا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.