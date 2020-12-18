شفاء 242 حالة مُصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة شفاء 242 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلادإلى 143 ألفا و355 حالة.
نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال242 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم
وقد أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس، شفاء 204 حالات من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلادإلى 143 ألفا و113 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ204 من فيروس "كورونا".. مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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