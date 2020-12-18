سيف اليزيد - أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، اليوم الجمعة، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 27 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 ديسمبر.

وتبدأ الحملة في إسبانيا بعد يوم من حصولها على أولى جرعات لقاح شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

كانت ألمانيا أكدت أيضا، أمس الخميس، أنها ستطلق حملة تطعيم عامة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1,79 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 48 ألفا و777.

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تطلق حملة تطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.