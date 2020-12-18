هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 662 ألفا و943



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 662 ألفاً و943 حالة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى عشرة آلاف و408. وتعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 8324 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 42 أسبوعا.

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