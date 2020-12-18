إسبانيا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 1.79 مليون



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.79 مليون حالة اليوم الجمعة بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 48 ألفا و777.

وتعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفاً و376 من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 42 أسبوعا.