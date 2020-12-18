إيطاليا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 1.91 مليون



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.91 مليون حالة ، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إيطاليا بلغ 67 ألفاً و220، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 1.2 مليون من المصابين.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 46 أسبوعا.

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