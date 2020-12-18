باكستان تسجل 2972 حالة إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت باكستان تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 9164 حالات اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2972 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 451 ألفاً و494 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الجمعة.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و216 ألفا و60 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، من بينها 39 ألفا و171 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 399 ألفا و 852 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2447 مريضا في حالة حرجة.





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