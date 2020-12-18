بتهمة التجسس … اليونان تحتجز مسؤولا في القنصلية التركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 7 دقائق

احتجزت الشرطة اليونانية مسؤولا في القنصلية التركية لاتهامه بالتجسس، في قضية ستفتح أبواب جهنم بين بلدين لا يتمتعان أصلا بعلاقات جيدة على الإطلاق، وتشي بتدهور العلاقات وتفاقم الأزمة بينهما.

ومن جهتها، نددت الخارجية التركية سريعا بالاعتقال وقالت إنه ينتهك حقوق المسؤول القنصلي.

وألقت الشرطة القبض على المسؤول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية في جزيرة رودس، اليوم الجمعة بعد استجوابه قبل أسبوع. كما ألقت القبض على مواطن يوناني آخر.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز: ”شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس وآخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو“.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة سواحل تركيا.

واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجه، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاثنين ينتميان لأقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلد.