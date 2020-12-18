قريبا … اسبانيا ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا

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كورونا في اسبانيا
اعتبارا من 27 كانون الأول وهو اليوم الذي يلي وصول الجرعات الأولى للقاح، ستبدأ اسبانيا بحملة تطعيم سكانها وذلك بحسب ما أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 كانون الأول.
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