اتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 بين الاتحاد الأوروبي والصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 46 دقيقة

بعد 6 أعوام من المحادثات التي انطلقت عام 2014، يبدو أن الصين والاتحاد الاوروبي سيتوصلان إلى اتفاقية استثمارية مع نهاية عام 2020 في خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ حيث ستمنح الشركات الأوروبية دخولًا أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ستة أعوام.

وستضع الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين، وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن ”المفاوضات الآن في مراحلها النهائية“.

وقد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى نهاية العام، وهي أكبر مصدر أوروبي إلى الصين.