شكرا لقرائتكم خبر عن من هي وزيرة الداخلية في إدارة بايدن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رشح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، داب هالاند، لحقيبة الداخلية، وهي أول أمريكية من السكان الأصليين ترشح لهذا المنصب.

وهالاند نائبة من ولاية نيو مكسيكو، وكانت الخيار الأول لبايدن لهذا المنصب رغم المخاوف من خسارة نائب ديمقراطي في مجلس النواب.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستصبح هالاند (60 عاماً) أول امرأة من الهنود الأمريكيين الأصليين تتولّى منصباً رفيعاً في الإدارة الرئاسية. وتنحدر الاند من قبيلة «لاغونا بويبلو» التي تقع أراضيها في ولاية نيو مكسيكو، ستتولّى وزارة تدير خصوصاً الموارد الطبيعية الهائلة للأراضي الاتّحادية، مثل المتنزّهات الوطنية والمحميّات الهندية. وستكون هذه الوزيرة مسؤولة أيضاً عن تنفيذ أجندة بايدن الطموحة في مجال مكافحة التغيّر المناخي، لا سيّما أنّه وعد بعدم منح تراخيص للتنقيب عن النفط أو الغاز بعد الآن في الأراضي الاتّحادية.

وكانت عريضة يدعمها أكثر من 120 ممثلاً قبلياً ناشدت بايدن «صنع التاريخ» من خلال تعيين هالاند على رأس هذه الوزارة الأساسية بالنسبة إلى قبائل السكان الأصليين المعترف بها في الولايات المتحدة والبالغ عددها حوالى 600 قبيلة. وكانت هالاند إحدى امرأتين من السكّان الأصليين تصلان إلى الكونغرس في 2018، وقد انتخبتا يومها عضوين في مجلس النواب.

وهالاند أم عزباء تغلّبت على إدمان الكحول والتي اضطرّت في مرحلة من حياتها للاعتماد على الإعانات الغذائية الحكومية، كانت واحدة من نساء عديدات ترشّحن إلى الكونغرس اعتراضاً على سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

ومن المتوقّع أن يعيّن بايدن رجلاً أسود هو مايكل ريغان على رأس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».

وريغان الذي يرأس منذ 2017 إدارة البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية، كان مسؤولاً لفترة طويلة عن قضايا تتعلّق بنوعية الهواء في وكالة حماية البيئة في عهدي بيل كلينتون وجورج دبليو بوش.