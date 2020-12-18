شكرا لقرائتكم نزاع إثيوبيا أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر دبلوماسية أن "مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي استدعى، اليوم الجمعة، السفير السوداني في البلاد، وقدم أبي أحمد احتجاجاً على تعرض الجيش الإثيوبي لهجوم من الجيش السوداني".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قال أمس إنه يتابع الحادث الحدودي مع السودان، مشيراً إلى أنه لن يؤثر بالعلاقات مع الخرطوم.

عناصر من الجيش السوداني

وكان مصدر عسكري أفاد لقناة "العربية"، الجمعة، بأن الجيش السوداني يقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأضاف أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.

كما أكد المصدر العسكري أن رئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.

وأعلن الجيش السوداني، الخميس، أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا بعد مقتل عدد من جنوده، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" بشأن الاعتداءات الإثيوبية.