شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً في انفجار شرقي أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفغانستان - أ.ف.ب انفجرت دراجة نارية مفخخة في شرق أفغانستان، الجمعة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً تجمعوا في إطار مناسبة دينية، بحسب ما أفاد مسؤولون. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة وحيد الله جمعة زاده «وقع الانفجار خلال تجمع في منطقة غيلان» في الولاية، مضيفاً: إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان وقوع الانفجار، مشيراً إلى مقتل 15 شخصاً.

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