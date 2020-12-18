شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تطلق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 27 الشهر الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد-أ.ف.ب أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا، الجمعة، أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس«كورونا» المستجد اعتباراً من 27 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد يوم من حصولها على أولى جرعات اللقاح. ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تطلق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 27 الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.